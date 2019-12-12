زيدان: إذا واجهنا ليفربول سنقصيهم

رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على سؤال أحد الصحفيين عن فريق يتمنى تجنبه في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

إجابة زيدان وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية قال فيها: "إذا واجهنا ليفربول.. سنقصيهم".

ثم أضاف بجدية حسب وصف الصحيفة "لن لا يمكننا فعل أي شيء في القرعة".

واختتم الملكي مشواره الأوروبي خلف باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات.



























































وتُوج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال الأخير له عام 2017 على حساب ليفربول بطل النسخة الماضية.

كما تطرق الفرنسي للحديث عن مواجهات الملكي الصعبة قبل فترة أعياد الميلاد مواصلا: "لست قلقا من المواجهات المقبلة، وصلنا لأداء جيد قبل خوض 3 مباريات قبل الأعياد".

وتابع "سوف تكون مباريات رائعة وصعبة لكننا نعلم إنها جاءت في توقيت جيد".

وأتم "نعيش وقتا جيدا من اللعب والنتائج وعلينا المواصلة على هذا النحو".

ولم يخسر ريال مدريد منذ السقوط أمام مايوركا بهدف دون مقابل في 19 أكتوبر الماضي، وفاز في 8 وتعادل في 2 منذ حينها.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني رفقة برشلونة، ولدى الملكي أسبوع شاق إذ يلتقي أولا مع فالنسيا ثم برشلونة وأتليتك بلباو قبل نهاية العام.

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