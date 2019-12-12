أهداف الأربعاء الكروي - خماسية باريسية وثلاثية بافارية ومونديال الأندية

لم تكن الإثارة حاضرة بقوة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدما علم أكثر من فريق مصيره في التأهل لدور الـ16.

ليالي الأبطال المثيرة انتهت قبل دخول البطولة في المراحل الإقصائية فبراير المقبل، كما افتتحت بطولة كأس العالم للأندية 2019.

FilGoal.com يستعرض أهداف الأربعاء الكروي، في ليلة شهدت أهداف رائعة من لاعبي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

دينامو زغرب 1 مانشستر سيتي 4

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شاختار دونيتسك 0 أتلانتا 3

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باريس سان جيرمان 5 جالاتا سراي 0

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ريال مدريد 3 كلوب بروج 1

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بايرن ميونيخ 3 توتنام 1

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أولمبياكوس 1 النجم الاحمر 0

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يوفنتوس 2 باير ليفركوزن 0

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اتليتكو مدريد 2 لوكوموتيف موسكو 0

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وفي كأس العالم للأندية فاز السد على هينجين بنتيجة 3-1

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