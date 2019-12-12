أهداف الأربعاء الكروي - خماسية باريسية وثلاثية بافارية ومونديال الأندية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 01:29

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

لم تكن الإثارة حاضرة بقوة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدما علم أكثر من فريق مصيره في التأهل لدور الـ16.

ليالي الأبطال المثيرة انتهت قبل دخول البطولة في المراحل الإقصائية فبراير المقبل، كما افتتحت بطولة كأس العالم للأندية 2019.

FilGoal.com يستعرض أهداف الأربعاء الكروي، في ليلة شهدت أهداف رائعة من لاعبي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

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دينامو زغرب 1 مانشستر سيتي 4

شاختار دونيتسك 0 أتلانتا 3

باريس سان جيرمان 5 جالاتا سراي 0

ريال مدريد 3 كلوب بروج 1

بايرن ميونيخ 3 توتنام 1

أولمبياكوس 1 النجم الاحمر 0

يوفنتوس 2 باير ليفركوزن 0

اتليتكو مدريد 2 لوكوموتيف موسكو 0

وفي كأس العالم للأندية فاز السد على هينجين بنتيجة 3-1

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