عبد الحفيظ: أتمنى تطبيق الـVAR محليا وقاريا.. الأهلي سيكون المستفيد الأكبر

يتمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في البطولات المحلية والقارية داخل إفريقيا.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة (إم بي سي مصر) "إذا كنا نتطلع لمسابقة قوية ومحترمة، لابد من تغيير شامل لمنظومة التحكيم الإفريقية".

وأضاف "هذا الحكم جوشوا بوندو قام بكارثة تحكيمية في مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي منذ 4 سنوات، وطرد لاعبا في الدقيقة 14 في لعبة لا تستحق احتساب مخالفة من الأساس".

وألمح سيد عبد الحفيظ "إذن ما حدث في مباراة النجم الساحلي والأهلي ليس صدفة، لابد من تحقيق شديد في الموضوع، في الوقت الذي نسعى وراء حقنا بشتى الطرق القانونية".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "أتمنى تطبيق تقنية حكم الفيديو محليا وإفريقيا، الأهلي سيكون المستفيد الأكبر من تطبيقها، سيستفيد عندما يلعب أو عندما يلتقي منافسيه سويا".

وافتتح الأهلي مشواره في المجموعة الثانية لدوري الأبطال بالخسارة ضد النجم الساحلي بهدف ثم الفوز على الهلال السوداني 2-1.

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