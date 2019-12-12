عبد الحفيظ: عقوبة ربيعة لا علاقة لها بمشادته مع فتحي

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى توقيع عقوبة مالية ضد رامي ربيع مدافع الفريق.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج (اللعيب) "هناك عقوبة مفروضة على ربيعة، ولا علاقة لها بمشادته مع أحمد فتحي عقب نهاية مباراة الهلال".

وأضاف "من حق اللاعبين القدامى بالفريق توجيه زملائهم داخل الملعب أو خارجه بشرط عدم التجاوز، لابد من التفرقة بين التوجيه وأي تجاوز لن نسمح به داخل النادي الأهلي".

وأشار "أي مدير فني يتمنى أن يكون لديه 4 لاعبين يؤدون الأدوار القيادية داخل الملعب، ويكون لهم دور في نقل رسائل فنية معينة".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "لا نتأثر بكل ما يتردد من اجتهادات إعلامية، الأهم الحفاظ على الأجواء هادئة داخل غرفة خلع الملابس".

وشارك ربيعة بشكل أساسي ضد وادي دجلة بالمباراة التي فاز به الأهلي 3-0 في الدوري المصري يوم الأربعاء، بينما جلس فتحي على مقاعد البدلاء.





















































































































































































































































































































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