خاص رئيس المقاصة لـ في الجول: لا نفكر في إقالة ميدو

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 00:23

كتب : بسام أبو بكر

ميدو - الزمالك - المقاصة

قال محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة إن ناديه لا يفكر في إقالة المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو" من منصبه رغم اهتزاز النتائج.

وتحدث عبد السلام لـFilGoal.com قائلا: "ميدو مستمر مع الفريق ولا نية لإقالته".

وأكمل "ما تردد عن اجتماع لمجلس الإدارة غير حقيقي ولا نفكر في أي شيء حاليا سوى اللقاء المقبل".

أخبار متعلقة

الأهلي يكشف هوية حكم مباراته ضد بلاتينيوم مدرب الأهلي: طريقة دجلة لن يصمد بها أمام الكبار دخل التاريخ من أوسع أبوابه.. فايلر يحقق أفضل انطلاقة لـ الأهلي منذ نشأة الدوري المصري

ويحتل مصر المقاصة المركز الـ13 في الدوري برصيد سبع نقاط بعدما خاض سبع مباريات في المسابقة.

ويلتقي المقاصة مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثامنة من الدوري.

وسجل المقاصة خلال الموسم الجاري سبعة أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

وتأهل المقاصة لدور الـ16 من كأس مصر بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد.

وتولى ميدو تدريب المقاصة في شهر يونيو الماضي.

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور

ميدو مصر المقاصة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بايرن ميونيخ يعلن تفاصيل إصابة كومان ساعة | دوري أبطال أوروبا
مورينيو: لا أحد يريد مواجهتنا في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح ينافس على جائزة هدف الجولة في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
زيدان: إذا واجهنا ليفربول سنقصيهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
أهداف الأربعاء الكروي - خماسية باريسية وثلاثية بافارية ومونديال الأندية 2 ساعة |
عبد الحفيظ: أتمنى تطبيق الـVAR محليا وقاريا.. الأهلي سيكون المستفيد الأكبر 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قد ينال إعجابك