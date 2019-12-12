قال محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة إن ناديه لا يفكر في إقالة المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو" من منصبه رغم اهتزاز النتائج.

وتحدث عبد السلام لـFilGoal.com قائلا: "ميدو مستمر مع الفريق ولا نية لإقالته".

وأكمل "ما تردد عن اجتماع لمجلس الإدارة غير حقيقي ولا نفكر في أي شيء حاليا سوى اللقاء المقبل".

ويحتل مصر المقاصة المركز الـ13 في الدوري برصيد سبع نقاط بعدما خاض سبع مباريات في المسابقة.

ويلتقي المقاصة مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثامنة من الدوري.

وسجل المقاصة خلال الموسم الجاري سبعة أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

وتأهل المقاصة لدور الـ16 من كأس مصر بعدما فاز على فاركو بهدفين دون رد.

وتولى ميدو تدريب المقاصة في شهر يونيو الماضي.

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