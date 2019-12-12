دخل التاريخ من أوسع أبوابه.. فايلر يحقق أفضل انطلاقة لـ الأهلي منذ نشأة الدوري المصري

الانطلاقة الأفضل لـ الأهلي في الدوري عبر التاريخ. هذا ما حققه السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

انتصار خامس في الدوري المصري هذا الموسم على وادي دجلة بثلاثية دون رد ضمن الجولة السابعة، جعلت الأهلي يحقق العلامة الكاملة من مبارياته في الدوري حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وبخلاف الانتصارات الخمس والعلامة الكاملة من النقاط، سجل هجوم الأهلي 17 هدفا واهتزت الشباك الحمراء مرة واحدة فقط.

أرقام من فوز الأهلي على دجلة.. ثلاثيات الشوط الثاني مستمرة و3 أول مرة

وهذه هي أفضل انطلاقة لفريق الأهلي عبر التاريخ في مسابقة الدوري المصري.

وهذه الانطلاقة هي الأفضل للأهلي في الدوري المصري عبر التاريخ منذ نشأة المسابقة موسم 1948-1949.

وحقق الأهلي الانتصار في أول 5 مباريات له في الدوري قبل ذلك 10 مرات، منهم مرة واحدة شهدت تسجيل هجوم الفريق الأحمر 17 هدفا في موسم 1948-1949 الأول للدوري.

ولكن شباك الفريق الأحمر وقتها اهتزت 3 مرات.

وهنا يتفوق أهلي فايلر في أول 5 مباريات له في الدوري على أي مدرب آخر قاد الفريق الأحمر عبر تاريخ المسابقة. بتحقيق 5 انتصارات وتسجيل 17 هدفا وتلقي هدف واحد فقط. لتكون هذه هي أفضل انطلاقة للأهلي عبر التاريخ في الدوري.

أما الـ10 مرات التي شهدت فوز الأهلي في أول 5 مباريات له في الدوري يستعرضها لكم FilGoal.com.

1- موسم 1948-1949

فاز الأهلي في أول 5 مباريات على كل من اليونان والأولمبي السكندري والمصري وبورفؤاد والإسماعليلي.

وسجل الأهلي في أول 5 مباريات 17 هدفا واستقبل 3 أهداف.

2- موسم 1949-1950

وفاز الأهلي في أول 5 مباريات على كل من الأولمبي والسكة الحديد واليونان وبورفؤاد والترسانة.

وسجل الأهلي 15 هدفا واستقبل هدفا.

3- موسم 1974-1975

وانتصر الأهلي على كل من منتخب السويس والقناة وغزل المحلة والشرقية والمنصورة.

وسجل الأهلي 12 هدفا ولم يستقبل أي أهداف.

4- موسم 1983-1984

وحقق الأهلي الفوز على كل من الأولمبي والمصري والمقاولون العرب والكروم والترسانة.

وسجل الأهلي 13 هدفا واستقبل 4 أهداف.

5- موسم 1984-1985

وتغلب الأهلي في أول 5 مباريات على المنصورة والأولمبي والمقاولون العرب وغزل دمياط والمنيا.

وسجل الأهلي 13 هدفا ولم يستقبل أي أهداف.

6- موسم 1999-2000

ووقتها فاز الأهلي في أول 5 مباريات على كل من مزارع دينا والقناه والأولمينيوم والمنصورة والشرقية.

وسجل الأهلي 10 أهداف ولم يستقبل أي أهداف.

7- موسم 2002-2003

وانتصر الأهلي على كل من حرس الحدود والمنصورة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وجولدي.

وسجل الأهلي 13 هدفا واستقبل هدفين.

8- موسم 2004-2005

وكانوا ضحايا الأهلي في أول 5 مباريات هم أسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد السكندري والمصري.

وسجل الأهلي 11 هدفا وتلقى هدفين.

9- موسم 2005-2006

وفاز الأهلي على كل من الكروم وأسمنت أسيوط وغزل المحلة وإنبي والألومينيوم.

وسجل الأهلي 8 أهداف وتلقى هدفا.

10- موسم 2016-2017

وفاز الأهلي في أول 5 مباريات من الدوري على الإسماعيلي وطلائع الجيش ووادي دجلة والداخلية وأسوان.

وسجل الأهلي 9 أهداف وتلقى هدفا.





















































































































































































































































































































اقرأ أيضا:

أرقام رائعة من فوز الأهلي على دجلة

الأهلي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في دجلة

المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

فايلر: أي فريق يتمنى ضم رونالدو وميسي

عبد الحفيظ: نتحرك نحو إتمام صفقتين