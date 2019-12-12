بالفيديو – باريس يسحق جالاتا سراي بخماسية.. وريال مدريد ينهي المجموعات بالفوز على بروج

أنهى ريال مدريد دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالفوز على كلوب بروج بثلاثية، فيما انتصر على جالاتاسراي بخماسية.

وتأهل باريس سان جيرمان وريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الأولى.



























































باريس سان جيرمان وجالاتا سراي

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما بثنائية. ماورو إيكاردي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ33، ثم أضاف باولو سارابيا هدفا ثانيا في الدقيقة الـ35.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف نيمار هدفا ثالثا في الدقيقة الـ47.

كيليان مبابي أضاف الرابع في الدقيقة الـ63، واختتم إيدينسون كافاني الأهداف في الدقيقة الـ83 بهدف خامس، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

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كلوب بروج وريال مدريد

وفي بلجيكا، فاز ريال مدريد على كلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم ريال مدريد عن طريق رودريجو سيلفا في الدقيقة الـ53، لكن الرد البلجيكي جاء سريعا في الدقيقة الـ55 عن طريق هانز فاتاكان.

وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة الـ64، قبل أن يختتم لوكا مودريتش الأهداف في الدقيقة الـ91 بهدف ثالث.

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فوز ريال مدريد وباريس سان جيرمان رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ16 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ورفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ11 في المركز الثاني.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد كلوب بروج عند النقطة الثالثة في المركز الثالث، وجالاتا سراي عند النقطة الثانية في المركز الرابع، ليتحول كلوب بروج إلى الدوري الأوروبي.

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