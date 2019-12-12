بالفيديو - سام مرسي يسجل أمام حجازي والهدف يحتسب للحارس

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 00:11

كتب : FilGoal

سام مرسي يحتفل بفوز ويجان

سجل سام مرسي قائد ويجان هدفا لفريقه في المباراة التي تعادل فيها بهدف لمثله أمام وست بروميتش ألبيون الذي يضم أحمد حجازي يوم الأربعاء.

وحل وست بروم ضيفا على ويجان ضمن الجولة 21 من دوري القسم الثاني بإنجلترا.

وشارك مرسي كأساسي ولعب المباراة كاملة، بينما شاهدها حجازي من على مقاعد البدلاء.

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وشهدت الدقيقة 50 تصويبة صاروخية من سام لكنها ارتدت من القائم لظهر حارس المرمى ومنه إلى الشباك.

بعدها بتسع دقائق تعادل تشارلي أوستن لوست بروميتش.

ويتواجد وست بروميتش في صدارة الدوري رفقة ليدز برصيد 46 نقطة لكلاهما.

أما ويجان فيتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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