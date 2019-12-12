بالفيديو - سام مرسي يسجل أمام حجازي والهدف يحتسب للحارس

سجل سام مرسي قائد ويجان هدفا لفريقه في المباراة التي تعادل فيها بهدف لمثله أمام وست بروميتش ألبيون الذي يضم أحمد حجازي يوم الأربعاء.

وحل وست بروم ضيفا على ويجان ضمن الجولة 21 من دوري القسم الثاني بإنجلترا.

وشارك مرسي كأساسي ولعب المباراة كاملة، بينما شاهدها حجازي من على مقاعد البدلاء.

وشهدت الدقيقة 50 تصويبة صاروخية من سام لكنها ارتدت من القائم لظهر حارس المرمى ومنه إلى الشباك.

بعدها بتسع دقائق تعادل تشارلي أوستن لوست بروميتش.

ويتواجد وست بروميتش في صدارة الدوري رفقة ليدز برصيد 46 نقطة لكلاهما.

أما ويجان فيتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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