بالفيديو – أتليتكو مدريد آخر المتأهلين.. وديبالا يحل عقدة يوفنتوس أمام ليفركوزن

أكمل أتليتكو مدريد الإسباني عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على لوكوموتيف موسكو بهدفين دون مقابل.

وكالعادة في المباريات الأخيرة، نجح جوانزو إيجوايين في قلب النتيجة لصالح يوفنتوس، وصنع هدفي البيانكونيري في شباك باير ليفركوزن.

يوفنتوس تصدر الترتيب في المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة دون خسارة، بينما حل أتليتكو مدريد في الوصافة برصيد 10 نقاط.

وحجز باير ليفركوزن مقعده في الدوري الأوروبي بدور الـ 32 الإقصائي، مقابل 3 نقاط للفريق الروسي.

أتليتكو مدريد × لوكوموتيف موسكو

المد الهجومي لأتليتكو مدريد بدأ مبكرا بحصول جواو فيليكس على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.

الإنجليزي كيران تريبيير انبرى للركلة وسددها قوية تصدى لها الحارس ومن ثم ارتطمت بالقائم الأيمن وظل التعادل سائدا.

وبعد 17 دقيقة من بداية اللقاء وعقب مطالعة تقنية الفيديو تبيّن لمسة يد على المدافع، ونجح في تلك المرة جواو فيليكس في تسجيل الهدف الأول للروخيبلانكوس.

هدف هو الثاني للبرتغالي الشاب والأول أوروبيا له مع أتليتكو منذ هدفه في نفس الفريق بالعاصمة موسكو.

وصار البرتغالي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا من ركلة جزاء في دوري الأبطال لفريق إسباني بعمر 20 عاما و31 يوما بعد بويان كريكيتش الذي سجل لبرشلونة في شباك سبورتينج لشبونة البرتغالي في 2008 بعمر الـ 18 و90 يوما.

تواصل هجوم كتيبة دييجو سيميوني لكن دون أهداف، وفي الشوط الثاني عزز المدافع البرازيلي فيليبي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 54.

عرضية من الإسباني كوكي قابلها بتسديدة بقدمه اليمنى دون أي ردة فعل من كوتشينكوف حارس الفريق الروسي.

محاولات أتليتكو مدريد تواصلت رغم تراجع الفريق الروسي للدفاع، لتنتهى المواجهة بفوز قادهم لدور الـ 16 كرابع فريق إسباني رفقة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا إلى المرحلة الإقصائية.

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باير ليفركوزن × يوفنتوس

وفي باي أرينا معقل باير ليفركوزن أنهى يوفنتوس آمال الفريق الألماني في التأهل والذي كان يستهدف الفوز مع الخسارة أتليتكو مدريد لخطف بطاقة التأهل.

الشوط الأول انتهى سلبيا، وكعادة ماوريسيو ساري اعتمد على باولو ديبالا في الشوط الثاني بالدقيقة 66 بدلا من فدريكيو بيرنارديسكي.

هدف قلب موازين القوى لصالح السيدة العجوز كالمعتاد، الأرجنتيني صنع هدف التقدم والذي سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75.

تمريرة طولية من ميراليم بيانيتش إلى ديبالا على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ومن ثم عرضية إلى رونالدو الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة.

هدف رفع به البرتغالي رصيده إلى 128 هدفا في صدارة هدافي البطولة تاريخيا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، صنع ديبالا هدفا لمواطنه جوانزو إيجوايين بتسديدة من على خط منطقة الجزاء.

ورفع رونالدو وإيجوايين رصيدهما إلى هدفين لكل منهما في البطولة، فيما ظل ديبالا في صدارة ترتيب السيدة العجوز برصيد 3 أهداف وصنع 3 مثلها في دور المجموعات.

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