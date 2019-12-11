مدرب الأهلي: طريقة دجلة لن يصمد بها أمام الكبار

أشاد سامي قمصان مدرب الأهلي بأداء لاعبيه في المباراة التي انتهت بالفوز على وادي دجلة 3-0، مساء الأربعاء في بطولة الدوري.

وادي دجلة خسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وصرح قمصان عبر إذاعة الشباب والرياضة "نلعب كرة سريعة ومن العمق، بينما يلجأ دجلة بطريقة الدفاع المتقدم".

وأضاف "دجلة فريق منظم ولكن اللعب ضد أندية كبيرة بهذا الأسلوب لا يمكن أن يصمد به لمدة 90 دقيقة، بالتأكيد سيرتكبون أخطاء مع كامل الاحترام لهم".

وأوضح "مدرب دجلة صمم على الطريقة نفسها رغم تقدم الاهلي بهدفين، في الوقت الذي يوجد لدينا إصرار شديد على تحقيق الفوز".

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الاستفادة من البديلين وليد أزارو وأحمد الشيخ يعد أحد مكاسب المباراة بعدما نجح الثنائي في تسجيل الهدفين الثاني والثالث.

وأتم تصريحاته "فايلر خلق منافسة بين اللاعبين، والكل يتطلع لأن يكون له دور، وبات لدينا حلول تهديفية عديدة مثل حسين الشحات وجونيور أجايي ورمضان صبحي ووليد سليمان وأزارو والشيخ".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ15 نقطة بعد خوضه لخمس مباريات.





















































































































































































































































































































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