جونياس: لا أصدق الخسارة بثلاثية بعد ما قدمناه.. وشاهدوا هدف الأهلي الأول مجددا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - وادي دجلة - الأهلي

أبدى تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة غضبه بعد الخسارة بثلاثية أمام الأهلي. نتيجة لا يراها تتفق مع أداء الفريق في المباراة.

وادي دجلة خسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات لقناة تايم سبورت عقب اللقاء: "أرجو أن تشاهدوا هدف الأهلي الأول مجددا. حكم اللقاء احتسب مخالفة ضد محمد هلال لم تكن متواجدة. هذه المخالفة تسببت في تواجد الكرة داخل منطقتنا ثم جاء الهدف منها".

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وأضاف "كل اللاعبين قدموا أداء جيدا في مباراة الأهلي. أشكرهم لأنهم قدموا أداء رائعا وكنا الأفضل في بعض الفترات".

تاكيس أوضح "بعد هدف الأهلي أهدرنا فرصة محققة عن طريق رفيق كابو. وفي مباريات أمام فرق بحجم الأهلي، لا يمكن أن تهدر مثل هذه الفرص لأنها لن تتاح لك كثيرا".

وواصل "لا أصدق أننا خسرنا بثلاثية بعد هذا الأداء الذي قدمناه. لكنني لست قلقا لأن الفريق بحاجة إلى فوز واحد وسيتغير كل شيء للأفضل".

وأتم "في الموسم الماضي بدأ الإعلام يسألني بعد الجولة الخامسة إن كنت قلقا، وهذا الموسم يتكرر الأمر. لست قلقا ولا أخاف على الفريق تماما".

وادي دجلة جمع ثلاث نقاط فقط بعد مرور 7 مباريات. وهو الفريق الوحيد بجانب طلائع الجيش الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن.

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