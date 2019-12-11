عبد الحفيظ: لم نحقق أي شيء بعد فالمشوار مازال طويلا

"وادي دجلة من أفضل الفرق التي تجيد اللعب في الدوري" هكذا بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حديثه عقب اللقاء الذي جمع الفريقين.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية دون رد في الجولة السابعة من الدوري في ملعب السلام اليوم الأربعاء.

وقال عبد الحفيظ لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا استطعنا حسمها في الشوط الثاني".

وأضاف "مدرب الفريق ريني فايلر مع الفريق منذ ثلاثة أشهر ونرى الآن تطور في كل خطوط الفريق وأرقامنا خير دليل على ذلك".

واستدرك "لكن لم يمر من الموسم سوى خمسة أسابيع فقط ومازال هناك 29 جولة أخرى والمشوار مازال طويلا فدعنا نفكر في كل مرحلة بشكل منفصل ونتمنى ألا يصاب أي من لاعبينا مثلما حدث مع حمدي فتحي ومحمد محمود".

وأردف "المباراة المقبلة ستكون صعبة جدا مع حرس الحدود بقيادة جهاز فني قوي يضم طارق العشري".

وبسؤاله هل أتم الأهلي أي صفقة جديدة أجاب "عقب إتمام أي شيء سنعلن عنه بشكل رسمي".

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