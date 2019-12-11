عبد الحفيظ: لم نحقق أي شيء بعد فالمشوار مازال طويلا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 22:20

كتب : FilGoal

أزارو - وادي دجلة - الأهلي

"وادي دجلة من أفضل الفرق التي تجيد اللعب في الدوري" هكذا بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حديثه عقب اللقاء الذي جمع الفريقين.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية دون رد في الجولة السابعة من الدوري في ملعب السلام اليوم الأربعاء.

وقال عبد الحفيظ لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا استطعنا حسمها في الشوط الثاني".

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أزارو: المشاكل عندكم وليست عندنا.. الجميع يرغب بالمشاركة وأركز مع الأهلي فقط أرقام من فوز الأهلي على دجلة.. ثلاثيات الشوط الثاني مستمرة و3 أول مرة مؤتمر فايلر: دفاعنا لا يعاني من مشكلة.. وأي فريق يتمنى ضم رونالدو وميسي الفوز الخامس على التوالي.. الأهلي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في دجلة

وأضاف "مدرب الفريق ريني فايلر مع الفريق منذ ثلاثة أشهر ونرى الآن تطور في كل خطوط الفريق وأرقامنا خير دليل على ذلك".

واستدرك "لكن لم يمر من الموسم سوى خمسة أسابيع فقط ومازال هناك 29 جولة أخرى والمشوار مازال طويلا فدعنا نفكر في كل مرحلة بشكل منفصل ونتمنى ألا يصاب أي من لاعبينا مثلما حدث مع حمدي فتحي ومحمد محمود".

وأردف "المباراة المقبلة ستكون صعبة جدا مع حرس الحدود بقيادة جهاز فني قوي يضم طارق العشري".

وبسؤاله هل أتم الأهلي أي صفقة جديدة أجاب "عقب إتمام أي شيء سنعلن عنه بشكل رسمي".

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