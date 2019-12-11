أزارو: المشاكل عندكم وليست عندنا.. الجميع يرغب بالمشاركة وأركز مع الأهلي فقط

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 22:14

كتب : FilGoal

وليد أزارو - وادي دجلة - الأهلي

نفى وليد أزارو المهاجم الغربي للنادي الأهلي، وجود مشاكل بينه وبين الجهاز الفني أو داخل الفريق بشكل عام بسبب عدم المشاركة.

الأهلي فاز على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال أزارو في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "من الطبيعي أن أرغب في المشاركة مثل أي لاعب. قالوا أنني كنت غاضبا وأنني أثرت المشاكل، لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خرج وأوضح الحقيقة وانتهى الأمر".

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وأضاف "القيل والقال عندكم أنتم (يقصد الإعلام) وليست عندنا. أتواجد في الأهلي وعقدي مع الأهلي مستمر".

مدير الكرة أكمل "سننسى الآن مباراة وادي دجلة ونركز في المباراة المقبلة فقط".

وواصل "كل مدرب له قراراته ورؤيته، لكن كل لاعب يريد اللعب بالتأكيد".

وأتم "نحن نسير مباراة تلو الأخرى وهدفنا هو الحسم المبكر. هدفنا التتويج بكل البطولات".

وليد أزارو ظل على مقاعد في مباراة الهلال ولم يشارك، ليقول الصحفيون في الإعلام بأنه ألقى بقميص الإحماء على الأرض غضبا، وهو الأمر الذي علق عليه ريني فايلر مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بأنه أمر طبيعي أن يغضب أي لاعب لعدم المشاركة.

وسجل أزارو هدفا في فوز الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

فوز الأهلي رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب الدوري المصري.

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