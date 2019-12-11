العدد الأكبر منذ 4 مواسم.. رمضان صبحي يسجل خامس أهدافه ضد دجلة

وصل رمضان صبحي لاعب الأهلي إلى خامس أهدافه خلال الموسم الجاري بعد هز شباك وادي دجلة.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي يلاقي دجلة ضمن مباريات الأسبوع السابع في الدوري المصري الممتاز.

والمارد الأحمر انتظر حتى الشوط الثاني من أجل إحراز أول أهدافه.. رمضان صبحي تقدم للفريق الأحمر في الدقيقة 53 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

رمضان وصل لخامس أهدافه خلال الموسم الجاري، وهو عدد الأهداف الأكبر له منذ 4 مواسم.

في موسم 2016-2015 بأكمله سجل صاحب الـ22 عاما 6 أهداف، ما يعني إمكانية تخطي ذلك الرقم مع اقتراب الموسم من منتصفه فقط.

عدد الأهداف الأكبر لرمضان صبحي طوال مسيرته كان في موسم 2014-2015 عندما أحرز 8 أهداف، وبالتأكيد قد يتحطم هذا الرقم في الموسم الجاري.

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