أعلن مصطفى عبده المدير الفني للمنصورة استقالته من منصبه بشكل رسمي اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام فقط من توليه المسؤولية.

وقال مصطفى عبده لـFilGoal.com: "الاستقالة نهائية ولا يوجد لدي أدنى نية في التراجع عنها".

وعن سبب الاستقالة قال: "الإمكانيات هنا لا تساعد على النجاح كنت أريد النجاح مع المنصورة وعملت في ظروف صعبة من قبل لكن هنا كل شيء مختلف".

ولم يرد مصطفى عبده كشف المزيد من التفاصيل في حديثه المقتضب.

وكانت المباراة الوحيدة التي قاد فيها مصطفى عبده المنصور خسر خلالها من الأولمبي بهدف دون رد.

وتقدم خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من استقالتهم عقب الهزيمة من الأولمبي ومطالبة الجمهور بحل مجلس الإدارة.

ويحتل المنصورة المركز التاسع في مجموعته برصيد سبع نقاط بعدما خاض ثماني مباريات.

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