خاص في الدرجة الثانية - مدرب المنصورة يعلن عبر في الجول استقالته بعد 3 أيام فقط

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 20:51

كتب : رضا السنباطي

المنصورة

أعلن مصطفى عبده المدير الفني للمنصورة استقالته من منصبه بشكل رسمي اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام فقط من توليه المسؤولية.

وقال مصطفى عبده لـFilGoal.com: "الاستقالة نهائية ولا يوجد لدي أدنى نية في التراجع عنها".

وعن سبب الاستقالة قال: "الإمكانيات هنا لا تساعد على النجاح كنت أريد النجاح مع المنصورة وعملت في ظروف صعبة من قبل لكن هنا كل شيء مختلف".

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - طهطا لـ في الجول: لماذا هذا التعنت.. "عاوزين تهبطونا هبطونا" في الدرجة الثانية - فاركو يعزز صدارته لمجموعة بحري.. والأولمبي يحقق الفوز الثاني تواليا في الدرجة الثانية – تعثر سيراميكا ومنتخب السويس وانتصار هام لـ القناة

ولم يرد مصطفى عبده كشف المزيد من التفاصيل في حديثه المقتضب.

وكانت المباراة الوحيدة التي قاد فيها مصطفى عبده المنصور خسر خلالها من الأولمبي بهدف دون رد.

وتقدم خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من استقالتهم عقب الهزيمة من الأولمبي ومطالبة الجمهور بحل مجلس الإدارة.

ويحتل المنصورة المركز التاسع في مجموعته برصيد سبع نقاط بعدما خاض ثماني مباريات.

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور

المنصورة في الدرجة الثانية

نرشح لكم

أخر الأخبار

أرقام من فوز الأهلي على دجلة.. ثلاثيات الشوط الثاني مستمرة و3 أول مرة 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - صراع على بطاقة أخيرة.. وريال مدريد وباريس وبايرن 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فايلر: دفاعنا لا يعاني من مشكلة.. وأي فريق يتمنى ضم رونالدو وميسي 10 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الخامس على التوالي.. الأهلي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في دجلة 38 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - بوفون يحمى عرين يوفنتوس.. وتغييرات عديدة لـ ريال مدريد وبايرن وتوتنام 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العدد الأكبر منذ 4 مواسم.. رمضان صبحي يسجل خامس أهدافه ضد دجلة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قد ينال إعجابك