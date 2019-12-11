أليسون يكشف ما قيل بين شوطي لقاء سالزبورج

شرح أليسون بيكر حارس ليفربول كيف وضع ليفربول حداً لمسيرته هذا الموسم بدون شباك نظيفة بعد أن ساعدت المباراة الثانية على التوالي بشباك نظيفة في الحصول على مكان في دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

قبل فوز يوم السبت 3-0 على بورنموث، لم يتمكن الريدز من الحفاظ على نظافة شباكه منذ أواخر سبتمبر، لكنهم تمكنوا من من تحقيق ذلك مرة ثانية في سالزبورج خلال ثلاثة أيام، وسجل كل من نابي كيتا ومحمد صلاح في الشوط الثاني لضمان مقعد صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أليسون في تصريحات لموقع ناديه "كان الأمر مجرد مسألة وقت وتركيز. آخر مباراتين، ركزنا طوال اللقاء على تحقيق ذلك. حتى لو سنحت الفرص للمنافسين كنا هناك، المدافعين كانوا هناك وكنت هناك لمساعدة الفريق".

وأضاف "نحتاج فقط إلى الاستمرار في هذا التركيز لأننا نعرف مدى جودتنا ونعرف ما يمكننا فعله على أرض الملعب عندما نقدم كل ما لدينا من قوة".

وأكمل "أنت بحاجة إلى القيام بذلك لمدة 90 دقيقة، إنه أمر صعب، كما نعلم، ولكني أعتقد أننا أظهرنا أنه يمكننا القيام بذلك".

قدم أليسون سلسلة من التصديات الحاسمة في الشوط الأول من المباراة ضد سالزبورج حيث، شن أصحاب الأرض هجومًا كاسحا لتحقيق الفوز وتخطي الريدز في المجموعة.

لكن صحوة ليفربول في الشوط الثاني، وهدفين في غضون 100 ثانية من كيتا وصلاح أعادا السيطرة الكاملة لفريق يورجن كلوب على اللقاء.

وكشف أليسون عن حديث الفريق في استراحة ما بين الشوطين: "كانت الرسالة هي مجرد الاستمرار ومواصلة العمل. في الشوط الأول، جعلوا مهمتنا أكثر صعوبة بسبب الضغط الكبير الذي نفذوه، كانت لديهم فرص بالطبع، لكننا نجحنا في إيقافها، كان بإمكاني التصدي لبعضها".

وأتم "أنا سعيد بالنتيجة وسعيد بما قدمناه على أرض الملعب. لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، لكننا قدمنا أداءً جيدًا حيث، كان الجميع يلعبون معًا ويتحركون معًا، للدفاع بطريقة جيدة والهجوم بطريقة جيدة. سعيد بالشباك النظيفة، لكن النقاط الثلاث كانت هدفنا الأهم".

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

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ليفربول تأهل وفي جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.



















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