يرى أدهم السلحدار مدرب نادي الإسماعيلي المؤقت، بأن الأداء ليس مطلوبا من لاعبي الفريق في الوقت الحالي بقدر النتائج.

الإسماعيلي فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وقال السلحدار في تصريحات لـFilGoal.com: "الأداء الرجولي للاعبين في الملعب، ورغبتهم في تحسين نتائج الفريق في الدوري كانت من أهم الأسباب وراء فوز الفريق اليوم على مصر للمقاصة".

وأضاف "الأداء لم يكن المطلوب والذي ننتظره، ولكنه تحسن بشكل كبير عن المباريات السابقة".

مدرب الإسماعيلي أتبع "التغييرات التي حدثت في التشكيل باستبعاد البعض والدفع بآخرين أمر مطلوب من أجل تحسين الأداء، بالإضافة إلى مواجهة تتابع المباريات ومقاومة حالة الإجهاد لدى البعض من اللاعبين".

السلحدار أكمل "أطالب اللاعبين باستمرار تلك الروح لأنها الرهان الأكبر على استمرار انتصارات الفريق وعودته تدريجيا إلى أدائه المعروف".

وأتم "نعمل على مواصلة الاستعدادات لكل اللاعبين، حتى يكون الكل جاهز للدفع به في أي لقاء".

فوز الإسماعيلي رفع رصيده للنقطة العاشرة، مرتقيا للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

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