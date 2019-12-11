خاص مدرب الإسماعيلي المؤقت لـ في الجول: الأداء ليس مطلوبا بقدر النتائج حاليا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 20:11

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

يرى أدهم السلحدار مدرب نادي الإسماعيلي المؤقت، بأن الأداء ليس مطلوبا من لاعبي الفريق في الوقت الحالي بقدر النتائج.

الإسماعيلي فاز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وقال السلحدار في تصريحات لـFilGoal.com: "الأداء الرجولي للاعبين في الملعب، ورغبتهم في تحسين نتائج الفريق في الدوري كانت من أهم الأسباب وراء فوز الفريق اليوم على مصر للمقاصة".

أخبار متعلقة

الإسماعيلي يرتقي 7 مراكز بثنائية متأخرة في المقاصة.. وتعادل سلبي بين الحدود ونادي مصر انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) المقاصة (0) الحدود (0) مصر (0) نهاية المباراة الإسماعيلي يحفز لاعبيه بمكافآت "ضخمة" لعبور الاتحاد.. ويكرم رباعي الأولمبي الإسماعيلي: عبد الرحمن مؤهل للاحتراف في أوروبا.. والإدارة معذورة في إقالة ييسيتش

وأضاف "الأداء لم يكن المطلوب والذي ننتظره، ولكنه تحسن بشكل كبير عن المباريات السابقة".

مدرب الإسماعيلي أتبع "التغييرات التي حدثت في التشكيل باستبعاد البعض والدفع بآخرين أمر مطلوب من أجل تحسين الأداء، بالإضافة إلى مواجهة تتابع المباريات ومقاومة حالة الإجهاد لدى البعض من اللاعبين".

السلحدار أكمل "أطالب اللاعبين باستمرار تلك الروح لأنها الرهان الأكبر على استمرار انتصارات الفريق وعودته تدريجيا إلى أدائه المعروف".

وأتم "نعمل على مواصلة الاستعدادات لكل اللاعبين، حتى يكون الكل جاهز للدفع به في أي لقاء".

فوز الإسماعيلي رفع رصيده للنقطة العاشرة، مرتقيا للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

طالع أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز

"تسونامي الديمقراطي" يهدد إقامة الكلاسيكو.. واحتمالية نقله لملعب محايد

خبر في الجول – فايلر يضع إليكي كخيار أول لدعم هجوم الأهلي

تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

النقاز يرد على مرتضى منصور

في الدوري الإسماعيلي مصر للمقاصة أدهم السلحدار

نرشح لكم

أخر الأخبار

أرقام من فوز الأهلي على دجلة.. ثلاثيات الشوط الثاني مستمرة و3 أول مرة 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - صراع على بطاقة أخيرة.. وريال مدريد وباريس وبايرن 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فايلر: دفاعنا لا يعاني من مشكلة.. وأي فريق يتمنى ضم رونالدو وميسي 9 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الخامس على التوالي.. الأهلي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في دجلة 37 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - بوفون يحمى عرين يوفنتوس.. وتغييرات عديدة لـ ريال مدريد وبايرن وتوتنام 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العدد الأكبر منذ 4 مواسم.. رمضان صبحي يسجل خامس أهدافه ضد دجلة 59 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قد ينال إعجابك