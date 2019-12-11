قائمة بيراميدز – ديسابر يستدعي قوته الضاربة أمام الزمالك

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمته المستدعاة للقاء الزمالك غدا الخميس.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بـ10 نقاط بعدما خاض خمس مباريات.

اما بيراميدز فيأتي في المركز الرابع بـ12 نقطة بعدما خاض ست مباريات.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- المهدي سليمان

في الدفاع: رجب بكار- علي جبر- وولفريد كانون- عبد الله بكري- أحمد أيمن منصور- محمد حمدي

في الوسط: عبد الله السعيد- إيريك تراوري- إسلام عيسى- عمر جابر- إبراهيم حسن- نبيل عماد "دونجا"- محمد فاروق- محمد فتحي- أحمد توفيق- عمر العيوني

في الهجوم: دودو الجباس- جون أنطوي

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