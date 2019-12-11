كرة سلة - سيدات سبورتنج يصلن إلى نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 20:02
كتب : محمد سمير
فازت سيدات سبورتنج في بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة على فريق CNSS الكونغولي بنتيجة 86-42.
وأصبح سبورتنج أول فريق مصري يصل إلى المربع الذهبي للبطولة.
وضمنت سيدات سبورتنج لقاء فيرفيارو حامل اللقب في نصف النهائي.
وسجلت أسرار ماجد 25 نقطة كأعلى من سجل في اللقاء.
FT : C.N.S.S 🇨🇩 42-86 🇪🇬 Sporting
Asrar Maged (25PTS, 3REB, 5AST)
She is SHINING today 🌟🏀#FIBAACCW pic.twitter.com/JOGmtjMxOM— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 11, 2019
وتختتم مواجهات ربع النهائي بين جبل النار النيجيري ضد الأهلي.
وتقام مباريات دور الـ8 للبطولة في الصالة المغطاة رقم 3 في استاد القاهرة.