كرة سلة - سيدات سبورتنج يصلن إلى نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 20:02

كتب : محمد سمير

مي حلوة - سيدات سبورتنج كرة سلة

فازت سيدات سبورتنج في بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة على فريق CNSS الكونغولي بنتيجة 86-42.

وأصبح سبورتنج أول فريق مصري يصل إلى المربع الذهبي للبطولة.

وضمنت سيدات سبورتنج لقاء فيرفيارو حامل اللقب في نصف النهائي.

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وسجلت أسرار ماجد 25 نقطة كأعلى من سجل في اللقاء.

وتختتم مواجهات ربع النهائي بين جبل النار النيجيري ضد الأهلي.

وتقام مباريات دور الـ8 للبطولة في الصالة المغطاة رقم 3 في استاد القاهرة.

بطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة سبورتنج

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