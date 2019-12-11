سولشاير: تهمني صدارة المجموعة.. لن أقول للاعبين لا يهمني إن فزتم أو خسرتم

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه يريد تصدر مجموعته في ختام مسابقات دور المجموعات من الدوري الأوروبي

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه ألكمار غدا الخميس في الجولة السادسة والأخيرة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة 12.

ويتصدر يونايتد المجموعة بـ10 نقابل مقابل 9 لملاحقه ألكمار.

وقال سولشاير: "نحن نسير في الطريق الصحيح دائما كنا نؤمن بما نعمل عليه".

وأردف "جمهورنا يفهم كرة القدم وهو الأفضل في العالم، كل من يتحدث معي كان حديثهم إيجابيا وأنا على يقين أن تلك الإيجابية ستكون سمة علاقتي بهم".

وأكمل "بالطبع يهمني تصدر المجموعة لن أقول للاعبين اذهبوا للملعب وأقول لهم لا يهمني إن فزتم أو خسرتم".

وشدد سولشاير "توجنا بتلك البطولة قبل سنوات وهي بطولة رائعة وأنا أستمتع بها كما استمتعت بها مع مولدي النرويجي وأتمنى الوصول للنهائي".

وأضاف "نيمانيا ماتيتش جاهز للقاء بعد تعافيه من الإصابة فيما يظل بول بوجبا بعيدا ونأمل في مشاركته قبل نهاية العام الجاري".

وأتم "سيلعب بوجبا الكثير من المباريات لكن علينا انتظار اكتمال شفائه هو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

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