قائد ليفربول: فرص صلاح المهدرة؟ الأهم أنه يحاول التسجيل باستمرار

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن زميله المصري محمد صلاح لا يكل في السعى للتهديف، وذلك بعدما سجل هدفا جميلا في لقاء الريدز ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول جوردان هندرسون النادي : ليفربول

صلاح أحرز هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بطريقة مدهشة أمام سالزبورج، وقاد الفريق للفوز 2-0، والتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل: "لا أستطيع أن أصدق أنه سجل هذا الهدف من الزاوية التي كان فيها، لقد كانت التسديدة رائعة".

وأضاف "ربما كان عليه تسجيل بعض الفرص التي أتيحت له لكنه استمر في السعى للتهديف، وظل يحاول كثيرا، صلاح كان يمثل تهديدًا حقيقيا طوال اللقاء".

وعن الفرص الكثيرة التي أهدرها الدولي المصري أوضح هندرسون "ستسجل من بعض الفرص وتهدر بعضها، هذا جزء من كرة القدم".

وأتم قائد الريدز "الشيء الأكثر أهمية أن صلاح حاول باستمرار فكان نصيبه هدفا رائعا".

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ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا هذا الموسم، بواقع 7 أهداف في 16 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر الدولي المصري 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

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ليفربول تأهل وفي جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.





















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