آس: بند في عقد لاوتارو يُتيح لـ برشلونة التعاقد معه في يوليو

يواصل نادي برشلونة الإسباني التفكير في الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من أجل خلافة الأوروجوياني لويس سواريز في مركز هجوم البلاوجرانا.

اللاعب وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فأنه يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 111 مليون يورو يتم تفعيله فقط في أول أسبوعين من شهر يوليو فقط.

ما يعنيه هذا البند أنه في حالة أراد برشلونة ضم اللاعب سيكون عليه دفع الشرط الجزائي في تلك المدة، وفي حال التأخير سيكون عليهم التفاوض مع النيراتزوري.

في المقابل فأن بيبي ماروتا المدير الرياضي للإنتر رد على إمكانية رحيل مهاجم إنتر قائلا: "نحن إنتر ولا نريد بيع أي لاعب، نفكر في مستقبل".

وتابع "إذا أراد الاستمرار معنا سنكون سعداء، في هذه اللحظة هو معنا ونحن سعداء بذلك، وإذا أراد طريقا مختلفا، سوف نٌقيّم الموقف".

لاوتارو البالغ 22 عاما الموسم الجاري سجل 13 وصنع 4 في جميع المسابقات في ثاني مواسمه مع إنتر.

وما قد يساهم في انضمام اللاعب إلى الفريق الكتالوني هو وجود مواطنه ليونيل ميسي بعدما قدما شراكة مميزة في كوبا أمريكا 2019.

وسجل لاوتارو في 5 مباريات متتالية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، ونجح في هز شباك برشلونة في كامب نو.

ولم يتسن لإنتر التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إذ ودع دوري الأبطال وسينتقل إلى الدوري الأوروبي.

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