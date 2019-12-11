الإسماعيلي يرتقي 7 مراكز بثنائية متأخرة في المقاصة.. وتعادل سلبي بين الحدود ونادي مصر

ارتقى نادي الإسماعيلي سبعة مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز متأخر على مصر للمقاصة بهدفين.

وفاز الإسماعيلي على مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل محمد الشامي ومحمد بيومي هدفا الإسماعيلي في اللقاء بالدقائق الأخيرة.

التشكيل

اختار أدهم السلحدار المدرب المؤقت لنادي الإسماعيلي، البدء ببينسون شيلونجو في قلب الهجوم، ومن خلفه عبد الرحمن مجدي وبيكيتي سيلفا.

وصف المباراة

بدأ الإسماعيلي اللقاء ضاغطا للتسجيل مبكرا. وكاد يحقق ذلك في الدقيقة الثالثة بعدما راوغ عبد الرحمن مجدي الحارس وأرسل عرضية، لكن بيكيتي سيلفا قابلها برأسية ضعيفة، ليخرجها الدفاع بعيدا عن المرمى.

وظل الشوط الأول بلا خطورة تذكر على المرميين. مصر للمقاصة حاول على اسىتحياء في الدقيقة الـ39 عن طريق محمد إبراهيم، لكن الدفاع أبعدها من أمامه في اللحظة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

لم يكن الشوط الثاني مختلفا كثيرا. فقط إصابة لمحمد مجدي حارس الإسماعيلي بعد التحام مع محمود البدري زميله في الدقيقة الـ60 لكنهما أكملا اللقاء.

وتدخل السلحدار في الدقيقة الـ63 بتبديل أول بدخول محمد مخلوف بدلا من أحمد أيمن.

وجاء التبديل الثاني في الدقيقة الـ67 بدخول محمد الشامي بدلا من بينسون شيلونجو.

على الجهة الأخرى، رد أحمد حسام "ميدو" بدخول صلاح أمين بدلا من عمرو مرعي في الدقيقة الـ71.

10 دقائق إيجابية

وبعد صبر 80 دقيقة كانت الدقائق العشر الأخيرة إيجابية أخيرا. سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة الـ82 من ركنية، قابلها برأسية في المرمى.

ميدو حاول تدارك الموقف بدخول باولن فوافي في الدقيقة الـ85 بدلا من محمد إبراهيم.

وفي الدقيقة الـ86 قتل الإسماعيلي اللقاء بهدف ثان عن طريق محمد بيومي. تمريرة طولية رائعة من هُمام طارق، قابلها بيومي بلمسة في المرمى.

ميدو دفع بميدو جابر بعد ذلك في الدقيقة الـ87، ورد السلحدار بدخول عماد حمدي بدلا من عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الـ90 لاستهلاك الوقت، ولينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بثنائية.

فوز الإسماعيلي هو الأول بعد خسارتين وتعادل في الدوري. فوز رفع رصيده للنقطة العاشرة مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة السابعة في المركز الـ12.

حرس الحدود ونادي مصر

من جهة أخرى، وعلى استاد المكس، تعادل حرس الحدود مع نادي مصر بدون أهداف.

تعادل رفع رصيد حرس الحدود للنقطة العاشرة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد نادي مصر للنقطة السابعة في المركز الـ14.

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