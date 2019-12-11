فان دايك يعلق على ما قدمه صلاح أمام سالزبورج

كشف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ما قاله لزميله محمد صلاح عقب نهاية مباراة الفريق ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تسجيل النجم المصري لهدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية بشكل رائع.

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

بعد شوط أول مثير تبادل فيه الفريقان إهدار الفرص التهديفية وانتهى بالتعادل السلبي، تمكن ليفربول من قتل المباراة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و58 بتوقيع نابي كيتا ومحمد صلاح، ليظفر الريدز بصدارة المجموعة الخامسة والتأهل لدور الـ16.

وقال فان دايك مازحا: "كان بإمكان صلاح أن يحسم الأمور لصالحنا مبكرًا".

وأضاف في تصريحات أبزرها موقع ناديه "لقد أخبرته بذلك وقلت له إنه ربما أراد أن يسجل هدفًا صعبًا ليزيد من حماس الجماهير".

وواصل "لقد أضاع فرصة محققة في الشوط الأول، ولكنه سجل هدفًا من زاوية صعبة للغاية في الشوط الثاني أظهر به الجودة العالية التي يمتلكها".

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وأكمل "ساديو ماني أيضًا كان رائعًا، وروبرتو فيرمينو كذلك قام بعمل كبير. لقد قدم الفريق بأكمله مباراة ممتازة، خاصة في الشوط الثاني".

علاوة على ذلك، أكال فان دايك المديح على قائد الفريق جوردن هندرسون بقوله "إنه لاعب ممتاز وقائد رائع، وهو أحد أهم اللاعبين في الفريق. لقد صنع الهدف الثاني بطريقة جميلة، وكان وجوده مهمًا للغاية بالنسبة للفريق".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا هذا الموسم، بواقع 7 أهداف في 16 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر الدولي المصري 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

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ليفربول تأهل وفي جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.





















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