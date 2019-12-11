استبعاد ياسر إبراهيم.. تعرف على احتياطيي الأهلي ضد دجلة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 18:57

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - الأهلي

استبعد ريني فايلر المدير الفني للأهلي ياسر إبراهيم من قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة.

ويلعب الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري في استاد السلام.

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كذلك خرج من القائمة الحارس الشاب مصطفى شوبير.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي أمام وادي دجلة كالآتي:

وليد أزارو – أليو ديانج – مروان محسن – أحمد الشيخ – أحمد فتحي – حسام عاشور – شريف إكرامي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

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