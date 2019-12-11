استبعاد ياسر إبراهيم.. تعرف على احتياطيي الأهلي ضد دجلة

استبعد ريني فايلر المدير الفني للأهلي ياسر إبراهيم من قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة.

ويلعب الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري في استاد السلام.

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كذلك خرج من القائمة الحارس الشاب مصطفى شوبير.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي أمام وادي دجلة كالآتي:

وليد أزارو – أليو ديانج – مروان محسن – أحمد الشيخ – أحمد فتحي – حسام عاشور – شريف إكرامي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

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