تشكيل الأهلي - وحيد يشارك لأول مرة في الدوري.. وأجاي يقود الهجوم أمام دجلة

ظهر محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي لأول مرة مع فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

ويلعب الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة السابعة من الدوري المصري في استاد السلام.

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ويشارك الظهير الأيسر محمود وحيد لأول مرة مع الأهلي في الدوري هذا الموسم، بعدما شارك الدولي التونسي علي معلول في المباريات الأربعة الماضية أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة.

قبل أن يتعرض معلول للإصابة في مباراة النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمود وحيد مع الأهلي في كأس مصر ضد بني سويف وفي دوري الأبطال أمام الهلال السوداني.

كما عاد أيمن أشرف مدافع الأهلي للمشاركة أساسيا مع فريقه أمام وادي دجلة بعد غياب عن المباراتين الماضيتين.

وغاب أيمن أشرف عن مباراتي الأهلي في كأس مصر ضد بني سويف، وأمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا للإيقاف.

بينما واصل ريني فايلر المدير الفني للأهلي الاعتماد على جونيور أجايي في قيادة خط الهجوم الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي بالكامل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمود وحيد

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي

الهجوم: جونيور أجايي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

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