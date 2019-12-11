تعرف على تقييم صلاح أمام سالزبورج من الصحف الإنجليزية

قدم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول واحدة من المباريات التي لا تنسى بسهولة هذا الموسم خلال مواجهة فريقه ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح أحرز هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بطريقة مدهشة أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، وقاد الفريق للفوز 2-0، والتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سالزبورج حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

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أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان نابي كيتا الذي سجل أول أهداف اللقاء بمتوسط تقييم 8.2 درجة من عشرة، تلاه أليسون بيكر وساديو ماني بـ8.1 درجة.

وحصل فيرجيل فان دايك على متوسط تقييم بلغ 7.9 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا هذا الموسم، بواقع 7 أهداف في 16 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر الدولي المصري 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

ليفربول تأهل وفي جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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