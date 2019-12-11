تشكيل وادي دجلة - كابو والوادي يقودان الهجوم أمام الأهلي

يقود مروان حمدي بجانب رفيق كابو وعبد الكبير الوادي خط هجوم وادي دجلة أمام النادي الأهلي.

أعلن تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل.

وشهد تشكيل الأهلي، تواجد عبد الكبير الوادي بجانب رفيق كابو في خط الهجوم، فيما يشغل إيزهاكو يعقوبو مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي كالتالي:

حارس: محمد عبد المنصف.

الدفاع: إيزهاكو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – عبد الرحمن بودي.

الوسط: محمد هلال – محمد عبد العاطي – محمد رضا.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان حمدي – رفيق كابو.

ويلتقي وادي دجلة مع الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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