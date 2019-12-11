بالفيديو - الفوز الثالث تواليا مع جاريدو.. النجم الساحلي يضرب حمام الأنف برباعية

حقق النجم الساحلي انتصارا عريضا في الدوري التونسي في أول مباراة محلية يتولاها المدرب خوان كارلوس جاريدو.

مدرب الأهلي والرجاء المغربي السابق قاد أول مبارياته مع "ليتوال" أمام الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ونجح في الانتصار بهدف دون رد سجله ياسين الشيخاوي.

وفي المباراة الثانية تخطى بلاتينيوم بثلاثية بيضاء خارج الديار، قبل أن تتواصل انتصاراته ولكن هذه المرة محليا.. النجم ضرب حمام الأنف برباعية دون رد.

أهداف اللقاء المقام ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري التونسي، جاءت عن طريق: داروين جونزاليس (هدفان) وياسين الشيخاوي وفراس بالعربي.

الفنزويلي جونزاليس استغل تمريرة بينية وتحركهع في ظهر الدفاع ليسجل الأول، قبل أن يضيف الشيخاوي الثاني من رأسية إثر ركلة ركنية.

وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لبلعربي أعلنت الثالث، ثم اختتم جونزاليس الأهداف بعد عرضية من بلعربي أسكنها بسهولة في الشباك.

الانتصار رفع من رصيد فريق مدينة سوسة إلى 17 نقطة في المركز السادس من 8 مباريات، وتتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

وقاد جاريدو الأهلي خلال موسم 2014-2015 وقاده للتتويج بكأس السوبر المصري وكأس الكونفدرالية، ولكنه رحل قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج في بطولة الدوري.

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