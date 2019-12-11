أنشيلوتي: أشكر الجميع لخوض تجربة لا تُنسى في نابولي

شكّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني المُقال لنادي نابولي الجميع على التجربة التي قضاها خلال ما يقارب موسم ونصف.

أنشيلوتي قال عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أود أن أشكر بشكل شخصي النادي، والموظفين واللاعبين والطاقم الفني والرئيس لفرصة عيّش تجربة لا تُنسى في مدينة رائعة مثل نابولي".

ورغم تأهل نابولي لدور الـ 16 من دوري الأبطال إلا أن قرار إدارة النادي بإقالة أنشيلوتي لتراجع نتائج الفريق في الدوري الإيطالي تم تنفيذه.

ويحتل نابولي حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بعد مرور 21 جولة.

وقاد الإيطالي البارتينوبي في 72 مباراة فاز في 38 وتعادل في 19 وخسر 15 في جميع المسابقات مع نابولي.

وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب نابولي مطلع موسم 2018/2019 الماضي.

وربطت التقارير الصحفية الإنجليزية في الأيام القليلة الماضية أنشيلوتي بإمكانية توليه تدريب أحد الفرق في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مشواره مع نابولي.

وسبق لأنشيلوتي أن درب فرق بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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