أنشيلوتي: أشكر الجميع لخوض تجربة لا تُنسى في نابولي
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 17:56
كتب : FilGoal
شكّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني المُقال لنادي نابولي الجميع على التجربة التي قضاها خلال ما يقارب موسم ونصف.
أنشيلوتي قال عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أود أن أشكر بشكل شخصي النادي، والموظفين واللاعبين والطاقم الفني والرئيس لفرصة عيّش تجربة لا تُنسى في مدينة رائعة مثل نابولي".
Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita’che mi e’stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE pic.twitter.com/0w9xLGf8Ow— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) December 11, 2019
ورغم تأهل نابولي لدور الـ 16 من دوري الأبطال إلا أن قرار إدارة النادي بإقالة أنشيلوتي لتراجع نتائج الفريق في الدوري الإيطالي تم تنفيذه.
ويحتل نابولي حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بعد مرور 21 جولة.
وقاد الإيطالي البارتينوبي في 72 مباراة فاز في 38 وتعادل في 19 وخسر 15 في جميع المسابقات مع نابولي.
وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب نابولي مطلع موسم 2018/2019 الماضي.
وربطت التقارير الصحفية الإنجليزية في الأيام القليلة الماضية أنشيلوتي بإمكانية توليه تدريب أحد الفرق في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مشواره مع نابولي.
وسبق لأنشيلوتي أن درب فرق بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.
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