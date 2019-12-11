بينهم مصري.. طاقم حُكام عربي لافتتاح كأس العالم للأندية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 17:41

كتب : عادل كُريّم

محمود أبو الرجال - الحكم المساعد

يدير طاقم حكام عربي مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين السد القطري وهينجين سبور من نيو كاليدونيا.

ويتواجد الحكم المصري محمود أبو الرجال كحكم مساعد في المباراة التي تقام اليوم الأربعاء.

أما الحكم الرئيسي فهو الجزائري مصطفى غربال ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

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فيما يتولى مهمة حكم الفيديو الجامبي بكاري جاساما.

وسبق لذات الطاقم إدارة مباراة افتتاح كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا 2019 بين بولندا وكولومبيا.

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