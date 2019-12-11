لوائح شؤون اللاعبين تجيب.. هل يحق لأي ناد قيد اللاعب الحر قبل يناير

بحسب لوائح لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، لا يحق لأي ناد قيد لاعب حر قبل 1 يناير 2019.

لائحة شؤون اللاعبين تشير إن هناك فترتي قيد فقط، الأولى كانت منذ 29 يوليو الماضي إلى 29 أغسطس.

أما الفترة الثانية، فتبدأ في يوم 1 يناير وتنتهي بنهاية نفس الشهر.

ولم تشر اللائحة إلى إمكانية أي ناد قيد أي لاعب، سواء كان متعاقدا مع ناديه السابق أو كان حرا، في أي وقت بخلاف فترتي القيد المنصوص عليهما في اللائحة.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم كهربا خلال ساعات

أول تصريح من حمادة صدقي بعد تولي تدريب الهلال

قائمة الزمالك ضد بيراميدز

كيف تحدى صلاح قوانين الفيزياء

فاروق جعفر: الزمالك سيلعب بحرص ضد بيراميدز