لوائح شؤون اللاعبين تجيب.. هل يحق لأي ناد قيد اللاعب الحر قبل يناير

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

انتقالات الدوري المصري

بحسب لوائح لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، لا يحق لأي ناد قيد لاعب حر قبل 1 يناير 2019.

لائحة شؤون اللاعبين تشير إن هناك فترتي قيد فقط، الأولى كانت منذ 29 يوليو الماضي إلى 29 أغسطس.

أما الفترة الثانية، فتبدأ في يوم 1 يناير وتنتهي بنهاية نفس الشهر.

أخبار متعلقة

الدوري المصري دون مدربين من صربيا.. رسميا - الجونة يقيل نيبوشا توقع مباريات الدوري المصري واربح FIFA20 بالفيديو - لحظة تاريخية.. أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي

ولم تشر اللائحة إلى إمكانية أي ناد قيد أي لاعب، سواء كان متعاقدا مع ناديه السابق أو كان حرا، في أي وقت بخلاف فترتي القيد المنصوص عليهما في اللائحة.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم كهربا خلال ساعات

أول تصريح من حمادة صدقي بعد تولي تدريب الهلال

قائمة الزمالك ضد بيراميدز

كيف تحدى صلاح قوانين الفيزياء

فاروق جعفر: الزمالك سيلعب بحرص ضد بيراميدز

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الفوز الثالث تواليا مع جاريدو.. النجم الساحلي يضرب حمام الأنف برباعية 11 دقيقة | الوطن العربي
أنشيلوتي: أشكر الجميع لخوض تجربة لا تُنسى في نابولي 27 دقيقة | أوروبا
بينهم مصري.. طاقم حُكام عربي لافتتاح كأس العالم للأندية 42 دقيقة |
خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز 43 دقيقة | الدوري المصري
لوائح شؤون اللاعبين تجيب.. هل يحق لأي ناد قيد اللاعب الحر قبل يناير ساعة | الدوري المصري
أرسنال يعلن إصابة تيرني بخلع في الكتف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قد ينال إعجابك