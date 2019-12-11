أرسنال يعلن إصابة تيرني بخلع في الكتف

أعلن أرسنال إصابة ظهيره كيران تيرني بخلع في الكتف خلال الفوز على وست هام 3-1.

وذكر الموقع الرسمي لأرسنال أن تيرني يعاني من الإصابة بخلع في الكتف الأيمن.

وجاءت إصابة تيرني خلال الفوز على وست هام في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، ليخرج مستبدلا في الدقيقة 29 بسياد كولاسيناك.

كما أعلن أرسنال غياب نجمه الإيفواري نيكلاس بيبي عن مواجهة ستاندرليج في الدوري الأوروبي يوم الخميس بسبب إصابته بكدمة في الركبة اليسرى.

وسيتم تقييم حالة بيبي خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي.

فيما تأكد غياب جرانيت تشاكا عن مواجهتي ستاندرليج وسيتي بعدما تعرض للإصابة بارتجاج في المخ خلال مواجهة وست هام.

ويستعد أرسنال لمواجهة ستاندرليج في الدوري الأوروبي غدا الخميس، ثم مانشستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

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