أرسنال يعلن إصابة تيرني بخلع في الكتف

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 16:52

كتب : محرر في الجول

تيرني - أرسنال

أعلن أرسنال إصابة ظهيره كيران تيرني بخلع في الكتف خلال الفوز على وست هام 3-1.

وذكر الموقع الرسمي لأرسنال أن تيرني يعاني من الإصابة بخلع في الكتف الأيمن.

وجاءت إصابة تيرني خلال الفوز على وست هام في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، ليخرج مستبدلا في الدقيقة 29 بسياد كولاسيناك.

أخبار متعلقة

تقرير إسباني: مدرب فالنسيا السابق في لندن للتفاوض مع أرسنال ليونبيرج بعد فوز أرسنال: الانتصار يعود للاعبين فقط وليس لي.. وبيبي مدهش تقرير - مورينيو يرغب في منافسة أرسنال ويونايتد على ضم مدافع يوفنتوس تيليجراف: أرتيتا سيخضع لمقابلة كمبتدئ من إدارة أرسنال

كما أعلن أرسنال غياب نجمه الإيفواري نيكلاس بيبي عن مواجهة ستاندرليج في الدوري الأوروبي يوم الخميس بسبب إصابته بكدمة في الركبة اليسرى.

وسيتم تقييم حالة بيبي خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي.

فيما تأكد غياب جرانيت تشاكا عن مواجهتي ستاندرليج وسيتي بعدما تعرض للإصابة بارتجاج في المخ خلال مواجهة وست هام.

ويستعد أرسنال لمواجهة ستاندرليج في الدوري الأوروبي غدا الخميس، ثم مانشستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن ضم كهربا خلال ساعات

أول تصريح من حمادة صدقي بعد تولي تدريب الهلال

قائمة الزمالك ضد بيراميدز

كيف تحدى صلاح قوانين الفيزياء

فاروق جعفر: الزمالك سيلعب بحرص ضد بيراميدز

أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الفوز الثالث تواليا مع جاريدو.. النجم الساحلي يضرب حمام الأنف برباعية دقيقة | الوطن العربي
أنشيلوتي: أشكر الجميع لخوض تجربة لا تُنسى في نابولي 16 دقيقة | أوروبا
بينهم مصري.. طاقم حُكام عربي لافتتاح كأس العالم للأندية 31 دقيقة |
خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز 33 دقيقة | الدوري المصري
لوائح شؤون اللاعبين تجيب.. هل يحق لأي ناد قيد اللاعب الحر قبل يناير ساعة | الدوري المصري
أرسنال يعلن إصابة تيرني بخلع في الكتف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قد ينال إعجابك