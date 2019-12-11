القاهرة تستضيف قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراءه قرعة المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في 21 يناير المقبل بالقاهرة.

وكشف كاف أن القرعة ستنطلق في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويستضيفها فندق نايل ريتز كارلتون.

وتضم القرعة 40 فريقا، 26 هم الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، و14 تأهلوا من المرحلة الأولى للتصفيات.

وستقسم القرعة الـ40 منتخبا إلى 10 مجموعات على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة النهائية.

وستُجرى قرعة منفصلة للمرحلة النهائية والتي ستحدد 5 مواجهات بين 10 منتخبات يتأهل عن طريقها 5 فرق إلى مونديال قطر 2022.

وستبدأ مباريات المرحلة الثانية في مارس المقبل وتنتهي في أكتوبر 2021.

ولم تشارك مصر في المرحلة الأولى من التصفيات لوجودها ضمن أفضل 26 منتخبا إفريقيا في تصنيف فيفا.

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