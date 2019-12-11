انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) المقاصة (0) الحدود (0) مصر (0) نهاية المباراة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 16:49

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الجزيرة

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتي الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز، يلعب الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة ويحل نادي مصر ضيفا على حرس الحدود.

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حرس الحدود VS نادي مصر

نهاية المباراة

ق. 45 تبديل ثان لحرس الحدود مع بداية الشوط الثاني بدخول محمد عزت بدلا من مصطفى جمال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 مرتدة للحرس تصل إلى أحمد شرويدة الذي ينفرد ويراوغ المدافع ثم يسدد لكن الحارس يحولها إلى ركنية.

ق. 24 أحمد شرويدة يشارك بدلا من محمد همام.

بداية المباراة

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الإسماعيلي VS مصر للمقاصة

نهاية المباراة

ق. 85 جوووووول ثااااني للإسماعيلي. تمريرة رائعة من همام طارق، يضعها محمد بيومي بلمسة في المرمى.

ق. 84 تصويبة قوية من عبد الرحمن مجدي في العارضة

ق. 82 جوووول أول للإسماعيلي. ركنية يقابلها محمد الشامي برأسية في المرمى.

ق. 60 إصابة محمد مجدي حارس الإسماعيلي ومحمود البدري لاعب الفريق بعد كرة مشتركة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 3 عبد الرحمن مجدي يراوغ الحارس ويرسل عرضية يقابلها بيكيتي برأسية ضعيفة يبعدها الدفاع.

بداية المباراة

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