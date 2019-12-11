يحسم النادي المصري خلال الأيام المقبلة مصير ثنائي الفريق المحترف شيخ موكورو ومحمد صالح وذلك لتحديد اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق فنيا ويكون موقفهم ملائم للوائح القيد وشروط عدد المحترفين.

وعلم FilGoal.com أن موقف محمد صالح اللاعب الفلسطيني غير واضح حتى الآن في ظل حاجة النادي المصري لتدعيم خط الدفاع بلاعب جاهز فنيا.

وتعرض صالح لإصابة بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي وأجرى عملية جراحية في ألمانيا ويخضع حاليا لفترة تأهيل وبات قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية.

لم يتم قيد صالح هذا الموسم في قائمة الفريق نظرا لتقليل عدد لاعبي فلسطين وسوريا وشمال إفريقيا إلى لاعب واحد وقام المصري بقيد الليبي مفتاح طقطق.

تم قيد محمد صالح هذا الموسم بنادي كهرباء الإسماعيلية أحد فرق القسم الثالث وهو إجراء اتبعه النادي لحفظ حقوقه مع اللاعب وحفظ حقوق اللاعب أيضا.

وينتظر المصري تقييم مستوى اللاعب خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ قراره النهائي في يناير.

شيخ موكورو

في حالة الاستقرار على قيد صالح سيكون ذلك على حساب أحد اللاعبين المحترفين الأربعة والأقرب سيكون خروج شيخ موكورو في هذه الحالة.

يقضي موكورو حاليا فترة إيقاف منذ أوائل سبتمبر ولمدة 4 أشهر بعد صدور قرار المحكمة الرياضية على ضوء شكوى نادي اللاعب السابق هلال الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن المصري يسعى للتفاوض وديا مع هلال الأبيض والاتفاق على دفع اللاعب الغرامة 30 ألف دولار.

وفي حال إنهاء الموقف وديا سيتم إخطار الاتحاد الدولي أملا في رفع الإيقاف ليتمكن إيهاب جلال من إشراكه محليا وإفريقيا.

وإذا تم اعتماد الإيقاف سيكون قرار المصري بقيد محترف جديد بدلا منه في التدعيمات الشتوية.

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