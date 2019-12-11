كونتي: تألمت حين سجل فاتي.. قتلنا

أبدى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان رضاه عن أداء فريقه أمام برشلونة رغم خسارته بنتيجة 2-1 ووداعه لدوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

متصدر الدوري الإيطالي كان في حاجة للفوز ليتأهل للدور ثمن النهائي، لكن سقط على ملعبه جوزيبي مياتزا يوم الثلاثاء لينتقل للمشاركة في دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وقال الإيطالي بعد المباراة:"أتيحت لنا فرص لنحسم المباراة لكن لم نتمتع بالدقة اللازمة لنترجمها إلى أهداف. لن أشكو لأن اللاعبين قدموا كل ما عندهم. افتقدنا تسجيل هدف وفي المقابل استقبلنا وباتت النتيجة 2-1، هذا قتلنا".

وواصل المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي "مشاهدة هدف أنسو فاتي مؤلمة، لأنه قتلنا تماما. كنا نضغط ونصنع الفرص ثم انتهى الأمر. أشعر بالأسف للجمهور الذي دفعنا منذ البداية بخلقه أجواء رائعة. كان لابد أن تكون النهاية مختلفة".

وأتم كونتي لاعب يوفنتوس وإيطاليا السابق "أعتقد أننا استحققنا أكثر في هذه المجموعة. أظن أن التجربة جيدة، أردنا التأهل للدور المقبل، لذا الجميع مصاب بخيبة الأمل الآن، لكن كما قلت لهم، علينا أن نرفع رؤوسنا".

وينتظر إنتر قرعة الدوري الأوروبي يوم الإثنين للتعرف على منافسه في دور الـ32 الذي ينطلق في 20 فبراير المقبل.

ويقدم فريق نيراتزوري موسما طيبا على الصعيد المحلي إذ يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب.

ويحل إنتر ضيفا على فيورنتينا يوم الأحد في الجولة 16 من الدوري.

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