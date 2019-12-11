كرة سلة - مدرب بطل نيجيريا: سعيد بأداء اللاعبات أمام سبورتنج وسنحاول أمام الأهلي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

مدرب سيدات بطل نيجيريا لكرة السلة

أشاد أديرمي أدوينمي المدير الفني لفريق سيدات وزارة جبل النار النيجيري لكرة السلة بأداء لاعباته أمام سبورتنج رغم الخسارة.

وأنهى فريق وزارة جبل النار في المركز الثالث ليواجه الأهلي ثاني المجموعة الأخرى في ربع النهائي.

وقال أدوينمي في تصريحات للصحفيين: "فريق سبورتنج كان أفضل منا لذلك خسرنا المباراة".

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وأضاف "كنا نلعب بشكل جيد ولكن أهدرنا الكثير من الفرص وأنا سعيد بأداء اللاعبات في المباراة".

وتابع "نعتبر تلك البطولة تجربة جيدة للاعبات صغيرات السن من أجل اكتساب الخبرة، الأداء بالنسخة الحالية أفضل من الماضي".

وبالحديث عن مواجهة الأهلي قال أدوينمي "سنجهز أنفسنا ونحاول علاج الأخطاء".

وأتم حديثه "سنحاول فعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز أمام الأهلي".

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