هاجم أسامة البلم المدير الفني لفريق طهطا المنافس في مجموعة الصعيد في الممتاز (ب) قرارات مراقبي المباريات بمنع حضور الجمهور في ملعب فريقه.

وقال البلم لـFilGoal.com: "الجمهور يتواجد في الملاعب الأخرى، في بني سويف وديروط في ملعب شبان قنا، أندية الشركات يحضر لها جمهور أيضا، لماذا هذا التعنت مع طهطا؟".

وأضاف "الجمهور دافع كبير، وكان سببا أساسيا في صعود الفريق ثم بقائه بالدرجة الثانية في الموسم الماضي".

وشدد "صعدت مع الفريق للدرجة الثانية في الموسم قبل الماضي، الجماهير في طهطا تظن أن مجلس الإدارة يقف خلف منع الجمهور، هذا ليس حقيقيا".

وأردف "أحيانا نخسر المباريات بقرارات عكسية من الحكام، كان هناك تعنتا من حكم مباراة شبان قنا بعد أن طرد حارسهم وبعدها انقلبت كل قراراته ضدنا. لا أود مهاجمة التحكيم، فحكم مباراتنا ضد ديروط كان جيدا وحققنا التعادل يومها ولو خسرنا كنت سأشيد به أيضا".

وأكد "لو تريدون هبوط طهطا، هبطوه!".

وأتم "لن نيأس، كل لاعبينا حصلوا على مرتباتهم ومجلس الإدارة متمسك بالجهاز الفني ونسعى لإرضاء الجماهير".

ويتذيل طهطا جدول ترتيب الدوري بـ4 نقاط من 8 مواجهات، وخسر مباراته الأخيرة أمام شبان قنا 1-0.