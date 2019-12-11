الإسماعيلي يحفز لاعبيه بمكافآت "ضخمة" لعبور الاتحاد.. ويكرم رباعي الأولمبي

أعلن رئيس الإسماعيلي إبراهيم عثمان صرف مكافأة الفوز على الجزيرة الإماراتي في ثمن نهائي البطولة العربية، محفزا إياهم بأخرى "ضخمة" حسبما أعلن النادي، في حال تخطي الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة.

وقال الموقع الرسمي للدراويش، إن عثمان خصص مكافآت وصفها بالضخمة حال تخطي زعيم الثغر، والتأهل للدور قبل النهائي.

ويأتي قرار عثمان في وقت يعاني فيه الإسماعيلي بالدوري.

الدراويش يحتلون المركز الـ13 بـ7 نقاط جمعوها من 6 مواجهات.

وكذلك، أوضح رئيس الإسماعيلي إن النادي سيكرم رباعي المنتخب الأولمبي، عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن، بعد حصول المنتخب على كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، لتحفيزهم على التألق الدولي ومواصلة إعلاء اسم الدراويش في المحافل الدولية حسبما أوضح النادي.

اقرأ أيضا

مدرب مصري للهلال السوداني

إقالة أنشيلوتي من تدريب نابولي

هدف مدهش في ملخص لمسات صلاح

أهداف رائعة في الثلاثاء الكروي

ماذا قالت صحف إنجلترا عن رائعة صلاح