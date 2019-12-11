الأهلي يتدرب الخميس دون راحة.. مرحلة تأهيل أخيرة لـ معلول وفحص طبي لعلي لطفي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 12:24

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي

يؤدي فريق الأهلي لكرة القدم مرانه غدا الخميس دون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثامنة من الدوري المصري.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة السابعة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر استئناف التدريبات غدا دون راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

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وأدى اللاعبون الغائبون عن قائمة مباراة وادي دجلة مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش.

وشارك في المران كل من صلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي وسعد سمير وحسين السيد وعربي بدر.

ويخضع علي معلول لجلسة علاج طبيعي صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة في إطار المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ويستعد معلول للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي لحقت به في مباراة النجم الساحلي في تونس بافتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع علي لطفي حارس مرمى الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران الخميس لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي.

وكان لطفي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.

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