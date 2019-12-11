ليلة_الأبطال - التنافس على آخر بطاقتين.. كل الاحتمالات واردة في المجموعة الثالثة

تختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ويتبقى بطاقتان لم يتم حسمهما حتى الآن في المجموعتين الثالثة والرابعة.

ضمن فريق مانشستر سيتي التأهل في المجموعة الثالثة كمتصدر لمجموعته، بينما تتنافس فرق شاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأتالانتا على البطاقة المتبقية.

أما في المجموعة الرابعة فضمن يوفنتوس تأهله في الصدارة ويتنافس فريقا أتليتكو مدريد وبايرليفركوزن على البطاقة الأخرى.

وكانت فرق باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ وتوتنام وليفربول ونابولي وبرشلونة ودورتموند ورد بل لايبزيج وليون وفالنسيا وتشيلسي تأهلهم بجوار يوفنتوس ومانشستر سيتي.

ويستعرض FilGoal.com معكم حظوظ الفرق في التنافس على أخر بطاقتين:

المجموعة الثالثة:

يحل مانشستر سيتي الذي ضمن تأهله ضيفا على دينامو زغرب بينما يستضيف شاختار فريق أتالانتا.

ويحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد 11 نقطة يليه شاختار بـ 6 نقاط ودينامو زغرب 5 نقاط بينما يتذيل أتالانتا الترتيب بـ 4 نقاط حققهم في أخر مباراتين.

يحتاج شاختار للفوز على حساب أتالانتا للتأهل رفقة مانشستر سيتي دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى.

وفي حالة التعادل يحتاج شاختار ألا يفوز دينامو زغرب على مانشستر سيتي حتى يتأهل أيضا.

أما دينامو زغرب ففرصته الوحيدة هي الفوز على مانشستر سيتي مع عدم نهاية المباراة الأخرى بفوز شاختار.

ورغم أن أتالانتا يتذيل ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط إلا أن لديه فرصة قوية وهي الفوز على شاختار وعدم تحقيق دينامو زغرب الفوز على مانشستر سيتي.

المجموعة الرابعة:

يحل يوفنتوس ضيفا على باير ليفركوزن بينما يستضيف أتليتكو مدريد فريق لوكومتيف موسكو.

ينفرد يوفنتوس بالصدارة برصيد 13 نقطة يليه أتيلتكو مدريد بـ 7 نقاط وباير ليفركوزن 6 نقاط ويتذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب بثلاث نقاط.

فقد لوكوموتيف موسكو حظوظه في التنافس على بطاقة التأهل لتنحصر المنافسة بين أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن.

فوز أتليتكو مدريد على لوكوموتيف موسكو يعني تأهل الفريق الإسباني مباشرة رفقة يوفنتوس.

أما في حالة التعادل، فيحتاج باير ليفركوزن لتحقيق الفوز ليتأهل الفريق الألماني رفقة يوفنتوس إلى ثمن النهائي.

وفي حالة تحقيق لوكوموتيف موسكو الفوز، فانتصار باير ليفركوزن يعني تأهله أيضا ولكن تتساوى النقاط في حالة تعادل الفريق الألماني مع يوفنتوس.

وفي حالة تساوى أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن في النقاط بـ 7 لكل منهما يتأهل الفريق الإسباني بأفضلية المواجهات المباشرة.

إذ فاز أتليتكو مدريد على ملعبه بهدف دون رد وانتصر باير ليفركوزن على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

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