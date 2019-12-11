كرة سلة - مدرب سيدات الأهلي: نعمل على علاج الأخطاء.. وأرفض التعليق على التحكيم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 11:34

كتب : FilGoal

محمد جاد - المدرب العام لسيدات سلة الأهلي

يرى محمد جاد المدرب العام لفريق سيدات سلة الأهلي أن سوء الحظ الذي صادف لاعبات الفريق كان سببا في الخسارة أمام فيروفيارو حامل اللقب في ختام دور المجموعات.

وخسر الأهلي أمام فيروفيارو بنتيجة 84-73 في مباراة قوية تقدم فيها الفريق الموزمبيقي بفارق كبير قبل أن يعود الأهلي ويعادل النتيجة لكن خبرة لاعبات فيروفيارو حسمت الأمر.

وقال جاد في تصريحات للصحفيين: "الأهلي لم يكن في يومه، صادفنا سوء حظ كبير ساعد على خسارة المباراة".

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وأضاف جاد "أيضا قلة تركيز من اللاعبات تسبب في أخطاء دفاعية وهجومية خلال اللقاء".

وشدد المدرب العام للجهاز الفني "من الجيد أن الهزيمة جاءت في مباراة تحديد مراكز المجموعة وليس في مباريات خروج المغلوب".

وعن الأخطاء التحكيمية قال جاد: "أرفض الحديث عن أداء التحكيم في مباراة اليوم، لم نعتاد داخل الأهلي التعليق على الحكام نركز على أداء الفريق".

وأتم تصريحاته "سنعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة اليوم من أجل معالجتها".

تصوير علا أحمد

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