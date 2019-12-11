كرة سلة - مدرب فيروفيارو: أوقفت خطورة الأهلي فحققنا الفوز.. 4 فرق يمكنها حصد اللقب

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 11:13

كتب : FilGoal

مدرب فيروفيارو لسيدات السلة

يرى كارلوس أيك المدير الفني لفريق سيدات فيروفيارو لكرة السلة أن الفوز على الأهلي جاء بسبب إيقاف خطورة ثنائي الفريق.

ونجح فيروفيارو حامل لقب النسخة الماضية في تحقيق الفوز بنتيجة 84-73 في مباراة قوية من الجانبين.

وقال كارلوس أيك في تصريحات للصحفيين: "كانت مباراة صعبة جدا وبذلنا الكثير من الجهد".

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وكشف "نجحت في إيقاف خطورة ثنائي الأهلي ثريا محمد وكيلسي متشيل، ولولا ذلك لما حققنا الفوز".

وعن حظوظ في الحفاظ على اللقب أوضح "ليس معنى الفوز على الأهلي أن اللقب أصبح قريبا، مازال أمامنا مشوار صعب".

وشدد "هناك 4 فرق مرشحة للقب مثل الأهلي وسبورتنج وإنتر كلوب وفريقنا، لنرى ما سيحدث في الأدوار المقبلة".

وتقام اليوم مباريات ربع النهائي على صالة 3 باستاد القاهرة.

وأضاف أيك "هدفي كان إيقاف خطورة لاعبات الأهلي وهو ما ساعدنا في الفوز لكن ربما لو أقيمت المباراة مرة أخرى لفاز الأهلي، كان لقاء قوي".

وأتم مدرب فيروفيارو تصريحاته "تحسن أداء فريقي تدريجيا وهذا أمر منطقي، أتمنى أن نصل للنهائي ويكون الفريق في حالة جيدة".

تصوير: علا أحمد

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