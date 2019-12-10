بالفيديو - "كلنا ميسي".. بدلاء برشلونة يُقصون إنتر

غاب أفضل لاعبي العالم، لكن حضرت روحه متمثلة في شباب مقاتل، أحرج أفاعي إنتر ميلان وأقصاهم خارج دوري أبطال أوروبا.

كان متصدر الدوري الإيطالي في حاجة إلى فوز بأي نتيجة، لكن أشبال بلاوجرانا أبوا إلا أن يسيروا على نهج أبطال ناديهم وقدموا مباراة رائعة في ملعب جوسيبي مياتزا حسموها بنتيجة 2-1 ليودع إنتر البطولة القارية.

برشلونة، ضمن صدارة مجموعته منذ الجولة الماضية، وإنتر، غادر البطولة معبدا طريق بوروسيا دورتموند نحو الدور ثمن النهائي.

"كلنا ميسي"

خاض برشلونة المباراة بتشكيلة بديلة، وغاب أيقونته ليونيل ميسي الذي لم يسافر مع الفريق إلى ميلانو.

وبدأ إنتر اللقاء متسرعا بعض الشيء وكاد روميلو لوكاكو يهز الشباك مبكرا لكنه سدد الكرة فوق العارضة في الدقيقة 20.

وسنحت فرصة أخرى لنيراتزوري بسبب ثغرات في دفاع برشلونة لكن كريستيانو بيراجي سدد الكرة ضعيفة في يد الحارس نيتو في الدقيقة 20.

وإثر لمسة خاطئة من دييجو جودين مدافع إنتر، أحرز كارلس بيريز الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد كليمون لونجيله يعزز تقدم الضيوف في الدقيقة 33 لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

video:1

واستعاد إنتر توازنه واستطاع الخروج إلى غرفة الملابس متعادلا بعدما سجل لوكاكو هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44.

واستمر مسلسل إهدار الفرص في الشوط الثاني، فرغم انفراد لوكاكو تماما بالمرمى سدد في جسم الحارس في الدقيقة 60 وبعد 4 دقائق أهدر فرصة جديدة بعدما هربت منه الكرة إلى خارج الملعب.

سيطر رجال أنطونيو كونتي، لكن قلة خبرتهم في دوري الأبطال كلفتهم، عجزوا عن اختراق حاجز الإسبان، فعاقبهم الشاب الموهوب أنسو فاتي بتسديدة متقنة سكنت شباك الحارس سمير هندانوفيتش في الدقيقة 86 لتنتهي رحلة إنتر القارية.

وفي ملعب سيجنال إدونا بارك، قاتل سلافيا براج التشيكي في آخر مباراة قارية له بالموسم الحالي، لكن سقط أمام مضيفه دورتموند بنتيجة 2-1.

تأهل دورتموند إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة، بينما انتقل إنتر للمشاركة في دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

طالع أيضا

رئيس إنبي: قد نطلب لاعبين من الأهلي

إصابة جون ستونز

أزارو يرفض الخروج معارا أو في صفقة تبادلية

تعرف على حكم لقاء دجلة والأهلي

عودة باسم مرسي لهز الشباك بعد غياب 606 يوما

صلاح يصل لـ200 هدف