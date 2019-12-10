الدوري المصري دون مدربين من صربيا.. رسميا - الجونة يقيل نيبوشا

أعلن نادي الجونة إقالة مدربه الصربي نيوبشا ميلوسيفيتش من تدريب الفريق بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام إنبي.

وخسر الجونة أمام إنبي بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة للدوري المصري.

وأسند الجونة مهمة تدريب الفريق للمدرب المساعد رضا شحاتة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويحتل الجونة المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط فقط من 7 مباريات.

وفاز الجونة مرة واحدة مع مدربه الصربي السابق، وتعادل مرة وخسر 5 مرات.

نيبوشا ميلوسيڤيتش هو خامس مدرب يرحل من الدوري المصري هذا الموسم بعد كل من علي ماهر من إنبي وميودراج ييسيتش من الإسماعيلي وميتشو من الزمالك وسيرجيو فارياس من طلائع الجيش.

كذلك هو المدرب الصربي الثالث الذي تتم إقالته من الفرق المصرية هذا الموسم بعد ييسيتش وميتشو، ليصبح الدوري المصري خاليا من الصرب.

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