كرة سلة - سيدات سبورتنج يفزن على جبل النار النيجيري

فازت سيدات سبورتنج السكندري على فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة 63-42 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة.

وتأهل سبورتنج لربع نهائي البطولة ليواجه CNSS الكونغولي.

بينما يلعب الخاسر جبل النار النيجيري ضد الأهلي في الدور ذاته.

وكان الأهلي خسر أمام فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب البطولة بنتيجة 84-73.

وتقام مباريات دور الـ8 للبطولة بالكامل غدا الأربعاء في الصالة المغطاة رقم 3 في استاد القاهرة.

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