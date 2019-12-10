كرة سلة - سيدات سبورتنج يفزن على جبل النار النيجيري

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 22:00

كتب : محمد سمير

سيدات سبورتنج - كرة سلة

فازت سيدات سبورتنج السكندري على فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة 63-42 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الأندية الإفريقية لكرة السلة.

وتأهل سبورتنج لربع نهائي البطولة ليواجه CNSS الكونغولي.

بينما يلعب الخاسر جبل النار النيجيري ضد الأهلي في الدور ذاته.

أخبار متعلقة

كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يختتمان مجموعات بطولة إفريقيا لأندية السيدات كرة سلة - ثريا محمد: فخورة بإشادات المنافسين.. تركيزنا على مباراة فيروفيارو الصعبة كرة سلة - سيدات الأهلي يخسرن من حامل لقب بطولة إفريقيا

وكان الأهلي خسر أمام فيروفيارو الموزمبيقي حامل لقب البطولة بنتيجة 84-73.

وتقام مباريات دور الـ8 للبطولة بالكامل غدا الأربعاء في الصالة المغطاة رقم 3 في استاد القاهرة.

طالع أيضا

رئيس إنبي: قد نطلب لاعبين من الأهلي

إصابة جون ستونز

أزارو يرفض الخروج معارا أو في صفقة تبادلية

تعرف على حكم لقاء دجلة والأهلي

عودة باسم مرسي لهز الشباك بعد غياب 606 يوما

صلاح يصل لـ200 هدف

سبورتنج بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - إقالة أنشيلوتي من تدريب نابولي 10 دقيقة | أوروبا
صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أهداف الثلاثاء الكروي - رائعة صلاح وصواريخ برشلونة وإنتر وهدف مذهل من عوار 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو – بنفيكا يصعق زينيت وينتقل للدوري الأوروبي.. وهدف قاتل يؤهل ليون لدور الـ16 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 11/12/2019.. الأهلي ودوري الأبطال ومونديال الأندية 42 دقيقة | أوروبا
جماهير الإفريقي تنتصر على "فيفا" في مباراة وهمية 52 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك