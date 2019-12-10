باسم مرسي ينقذ الإنتاج من سقوط جديد ويوقف زحف سموحة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

بعد غياب 606 يوما عن التسجيل، عاد باسم مرسي لهز الشباك لينقذ فريقه الإنتاج الحربي من الخسارة أمام ضيفه سموحة لتنتهي المباراة بهدف لمثله يوم الثلاثاء في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وأوقف الإنتاج سلسلة انتصارات سموحة القادم من فوزين، على طلائع الجيش في الدوري والعبور في كأس مصر، وأجبره على التعادل.

واستغل سموحة ركلة ثابتة ليتقدم عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 69 بتسديدة فشل في التصدي لها عامر عامر.

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وقبل تنفيذ الخطأ، أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه محمد عبد الرازق "بازوكا" مدافع الإنتاج ليكمل الأخير المباراة بعشرة لاعبين.

وأدرك الإنتاج التعادل سريعا في الدقيقة 74 بضربة رأس لباسم مرسي الذي تابع الكرة إثر ارتدادها من الهاني سليمان حارس سموحة.

واستمر سموحة سادسا في ترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 10 نقاط بينما ارتقى الإنتاج للمركز الثامن ووصل رصيده إلى 8 نقاط.

ويحل الإنتاج ضيفا على طنطا يوم الإثنين في الجولة الثامنة للدوري بينما يستضيف سموحة فريق أسوان يوم الأحد.

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