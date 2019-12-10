عودة باسم مرسي لهز الشباك بعد غياب 606 يوما

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 21:20

كتب : FilGoal

باسم مرسي - الزمالك

منذ 12 إبريل 2018 غاب عن التسجيل، 606 يوما انتظرها باسم مرسي ليعود لممارسة هوايته المفضلة.

سجل لأول مرة مع الإنتاج الحربي، هز شباك سموحة في المباراة الجارية حاليا بين الناديين.

وقبل هدفه أمام سموحة في الجولة السابعة من الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، كان آخر هدف لباسم مع الزمالك في شباك الاتحاد، حين خسر بنتيجة 2-1 في الدوري ليرحل مدربه إيهاب جلال.

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والهدف رقم 49 لباسم (27) في الدوري المصري، سجل 4 أهداف مع بتروجت، 10 مع الإنتاج، و35 رفقة الزمالك.

وغاب باسم عن أول 5 مباريات للإنتاج في الدوري، قبل أن يشارك أساسيا أمام طلائع الجيش في الجولة السابقة.

ولعب باسم في الإنتاج موسما (2013-2014) قبل أن ينتقل للزمالك.

وعاد للإنتاج في سبتمبر الماضي.

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