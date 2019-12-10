بالفيديو - حارس سالزبورج يحرم صلاح من هدف.. والنجم المصري يهدر الأسهل

تألق كيكان ستانكوفيتش حارس سالزبورج وحرم نجمنا المصري محمد صلاح من تسجيل هدف مبكر في شباكه يوم الثلاثاء.

وتظل المجموعة الخامسة التي ينافس فيها الريدز مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، حين يحل حامل لقب دوري الأبطال ضيفا على سالزبورج ويستضيف نابولي منافسه جينك.

ففي محاولة هجومية أولى خطيرة لليفربول بعد تمريرة طولية من ديان لوفرين إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه محمد صلاح المنطلق خلف المدافعين والذي تمكن ببراعة من ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى تصدى لها الحارس ببراعة وأنقذ مرماه في الدقيقة الرابعة.

وبعد مرور نصف ساعة من اللقاء أهدر صلاح أسهل فرص اللقاء حين انفرد بحارس سالزبورج بفضل تمريرة نابي كيتا لكن سدد الكرة خارج المرمى.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

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ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويُحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فهو 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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